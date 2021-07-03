03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00’de başladı. Isınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup dar alanda pas organizasyonları çalıştı. Antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlanırken, idmanda milli oyuncular yer almadı. (FB spor haberi)
03.07.2021
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