Son dakika Fenerbahçe haberleri: Selahattin Baki açıkladı! "Vitor Pereira'yı ilk Caner Erkin karşılayacak"

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, sarı lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Baki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira ve Caner Erkin'in geçmiş dönemde yaşadığı tartışmayla ilgili olarak, "Caner Erkin'le 4-5 ay önce sohbet ederken, bu konu açılmıştı, basına yansıyan kadar bir problemin olmadığını ve Pereira hocamızla arasının iyi olduğunu söyledi. Hatta ilk o karşılayacakmış" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL