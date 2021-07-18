Son dakika spor haberi: "Fenerbahçe'de Mesut Özil'in saha içinde anlaşacağı forvet..."

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin gelişmeleri yorumladı. Kapsal, "Cornelius, sırtı dönük oyunlarda etkili bir oyuncu. Bağlantı oyuncusu olarak Mesut ile birlikte katkı sağlayabilir. Mesut'tan beklenti çok büyük. Geçen sezonki performansı istenen seviyede değildi. Gelen bilgilere göre, bu sezon kamptaki performansı çok iyi. Pereira'nın oynatacağı oyundaki işlevi çok önemli. Forvet için birçok isim geçiyor. Hem gol atacak hem de oyuna katkı verecek bir santrfor alınması gerekiyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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