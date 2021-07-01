01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti ile yollar ayrılıyor! İşte Arjantinli oyuncuya talip olan kulüp...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ayrılıklar devam ediyor. Sarı lacivertlilere geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Diego Perotti, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Kanarya, yıldız futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor. Arjantinli oyuncuya İtalya Serie A ekiplerinden Genoa talip oldu. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
01.07.2021
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