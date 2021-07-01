01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı sözler! "Marco Silva Fenerbahçe'ye gelirse başarılı olacağına inanmıyorum"
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemini değerlendirdi. Korkmaz, "Marco Silva gelirse başarılı olacağına inanmıyorum. Mucizevi olur başarılı olursa. O şansı o hocaya verene kadar bir Türk teknik adama verin. Hangi özelliğiyle Fenerbahçe'nin 7 yıllık hasretini giderecek?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
01.07.2021
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