Son dakika spor haberi: "Fenerbahçe iki santrfor ile anlaştı"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, sarı-lacivertlilerin biri yerli biri yabancı iki santrfor ile anlaşma sağladığını duyurdu. Zeybek açıklamasında Fenerbahçe bir tane yerli, bir tane de yabancı santrforla anlaşma sağladı. Yerli santrfor, hepimizin bildiği bir isim. Fenerbahçe bu isimlerle yeni sezon için anlaştı." ifadelerini kullandı.

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