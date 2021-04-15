Flaş Fenerbahçe yorumu! "Rakiplerinin çok gerisinde"

Fenerbahçe'nin son haftalardaki performansını değerlendiren A Spor yorumcusu Taner Karaman, sarı-lacivertlilerdeki eksiklikleri de dile getirdi. Karaman, "Bitiricilik konusunda Fenerbahçe şampiyonluk rakiplerinin çok daha gerisinde" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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