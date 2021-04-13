13 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının ardından çok sert Emre Belözoğlu sözleri! "Skandal..."
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek çok kritik bir 3 puan aldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor'un usta yorumcularından Kemal Belgin, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yaptığı oyuncu değişikliklerini eleştirdi. Skandal ifadelerini kullanan Belgin, "Belözoğlu dua etsin Gaziantep'in şutları gol olmadı" sözlerini sarfetti. İşte o yorum... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
13.04.2021
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