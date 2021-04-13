13 Nisan 2021, Salı
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Mete Kalkavan'a sert eleştiri! "Nizami gol verilseydi..."
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Mücadelede konuk ekibin 39. dakikada Dicko'nun attığı gol faul nedeniyle iptal edildi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç da bu pozisyonu çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Hakemlerin basiretsizliğine dikkat çeken Uluç, "Fenerbahçe net bir galibiyet almış görünse de, nizami gol verilseydi belki de başka şeyler konuşuyor olacaktır" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
13.04.2021
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