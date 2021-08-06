06 Ağustos 2021, Cuma

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Canlı yayında flaş Vitor Pereira sözleri! "Hemşehricilik yapıyor"

A Spor'un deneyimli yorumcularından Ümit Aktan, Fenerbahçe'nin gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira hakkında da konuşan Aktan, "Çağtay Kurukalıp'ı oynatacağını düşünmüyorum. Ozan Tufan'ı da oynatmamasının sebebi biraz hemşehricilik yapıyor. Bu sebeple 36 yaşındaki Jose Sosa, Ozan'dan daha üstün onun gözünde" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
06.08.2021
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