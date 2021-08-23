Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu Fenerbahçe-Antalyaspor maçını böyle yorumladı! "Antalya maçı bıraktı..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Maçın sonuna kadar izledim. Antalya maçı bıraktı. Topu kaleciye verdiler, Fenerbahçeli futbolculara da "Gelmeyin biz bırakıyoruz" dediler" ifadelerini kullandı. İşte sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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