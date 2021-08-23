Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı yorumu: Fenerbahçe Trabzonspor gibi bir takımla oynasa duman olur

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa duman olur." dedi. (FB spor haberi)

ABONE OL