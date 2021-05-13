Son dakika spor haberi: Çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'nin ipini çekti"

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Emre Belözoğlu hakkında, "Sivasspor maçında Fenerbahçe'deki en kötü sınavını verdi. Yapılan yanlış değişiklikler sarı lacivertlilerin ipini çekti" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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