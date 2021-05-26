26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında yorumladı! "Fenerbahçe'nin 20 golün üzerine çıkacak bir golcü..."
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Sabah Sporu programında açıklamalarda bulundu. Akcan, Fenerbahçe'nin kadro planlamasını yorumlarken, "Fenerbahçe'nin, Szalai'nin yanına aynı kalitede oyuncu alması lazım. Bunun yanında, bek performanslarını bir kez daha gözden geçirmesi gerekir. Ancak en büyük sorun santrfor bölgesinde. 20 golün üzerine çıkacak bir golcü lazım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
26.05.2021
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