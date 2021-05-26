26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Vedat Muriqi'de son durumu aktardı!
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında açıklamalarda bulundu. Özcan, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferiyle ilgili olarak gelen istihbaratı paylaştı. Özcan, "Bana gelen bilgi 20 milyon Euro yatırım yapılan oyuncuyu 1 sene sonra bedava, kiralık olarak bırakmazlar şeklinde" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
26.05.2021
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