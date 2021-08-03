03 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı? Vitor Pereira...
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan'ın bir süredir takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisini istemediği iddia edildi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, bu iddiaları yalanladı ve Ozan Tufan'ın çok yüksek bir ihtimalle takımda kalacağını belirtti. İşte o sözler ve diğer detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
03.08.2021
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