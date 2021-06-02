Emre Belözoğlu ayrılığını bu sözlerle değerlendirdi! "Fenerbahçe için çok büyük bir kayıp"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek teknik direktörlük ve sportif direktörlük için Emre Belözoğlu'yla devam etmeyeceğini açıkladı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan da sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmeyi değerlendirdi. Akcan, "Fenerbahçe'den tamamen ayrılacak olması Fenerbahçe için çok büyük bir kayıp" şeklinde konuştu.

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