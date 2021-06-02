02 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Emre Belözoğlu ayrılığını bu sözlerle değerlendirdi! "Fenerbahçe için çok büyük bir kayıp"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek teknik direktörlük ve sportif direktörlük için Emre Belözoğlu'yla devam etmeyeceğini açıkladı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan da sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmeyi değerlendirdi. Akcan, "Fenerbahçe'den tamamen ayrılacak olması Fenerbahçe için çok büyük bir kayıp" şeklinde konuştu.
02.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Türkiye'nin EURO 2020 yolculuğu
- Beşiktaşlı Ersin'e dudak uçuklatan teklif! Yalçın'ın kararı...
- Galatasaray'a sürpriz stoper adayı
- "Hiçbir cümlesi 'öylesine' değil!
- Mehmet Özcan:"Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun Bonservislerinin Satın Alınması Zor"
- Filip Novak'a ülkesinden talip
- Terim'in listesi belli oldu! İkisi milli 3 yıldız...
- Steven Caulker'dan Trabzonspor'a mesaj
- Ersin Destanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi heyecanı
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig