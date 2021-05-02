Son dakika spor haberi: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor - Fenerbahçe maçında yaşanan ve sarı lacivertlilerin itirazda bulunduğu pozisyonda kural hatası olup olmadığını açıkladı. Toroğlu, "Oyuncu topa hareketleniyor, pozisyon ofsayt. Kafa karıştırmaktan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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