01 Mayıs 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül büyük üzüntü yaşadı

Fenerbahçe'de sezonun önemli bir bölümünü sakat geçiren Gökhan Gönül, kritik Alanyaspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kendi kaptırdığı topun devamında son adam olan Davidson'a yaptığı müdahaleyle oyundan atılan Gökhan, sarı-lacivertlilerin iyi oynadığı bölümde üstünlüğün Alanyaspor'a geçmesine neden oldu. Bu hareket sonrası büyük üzüntü duyan tecrübeli futbolcu, soyunma odasında özür diledi.
01.05.2021
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