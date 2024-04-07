Fenerbahçe'de Furkan Akyüz: Sunulan fikstürde...
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekibin genç oyuncularından Furkan Akyüz zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Akyüz, "Bize Fenerbahçe olarak sunulan fikstürde bizim bir tercih yapmamız gerekiyordu. Biz de bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmak için tercihimizi Avrupa maçından yana kullandık." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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