27 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Valencia kanattan çıkartıldıktan sonra başka bir oyuncu profiline dönüştü"
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, takımı sırtlamaya devam ediyor. Valencia'nın Emre Belözoğlu döneminden beri gösterdiği performansa değinen A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç "Emre Belözoğlu periyodunda ileri uçta 7 gol 3 asist yaptı. bu seozn ise 5 gol 2 asistlik performans sergiliyor. Valencia'yı kanattan çıkartıldıktan sonra başka bir oyuncu profiline dönüştü. " dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
27.09.2021
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