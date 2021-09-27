Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Mesut oynayabilirim dediği süre boyunca ilk 11 oynar"

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 8 maça çıkan yıldız oyuncu Mesut Özil, toplamda 3 gol atıp 1 asist yaptı. Spor Ajansı programında Fenerbahçeli oyuncu hakkında yorum yapan Serkan Korkmaz, "Mesut Özil'i olan takımın daha rasyonel yönetilmesi gerekir. Mesut oynayabilirim dediği süre boyunca ilk 11 oynar, kendi süresini kendi belirler." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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