27 Eylül 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Mesut oynayabilirim dediği süre boyunca ilk 11 oynar"
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 8 maça çıkan yıldız oyuncu Mesut Özil, toplamda 3 gol atıp 1 asist yaptı. Spor Ajansı programında Fenerbahçeli oyuncu hakkında yorum yapan Serkan Korkmaz, "Mesut Özil'i olan takımın daha rasyonel yönetilmesi gerekir. Mesut oynayabilirim dediği süre boyunca ilk 11 oynar, kendi süresini kendi belirler." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
27.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Hatayspor 0-2 Fenerbahçe Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları! / A Spor / Devre Arası / 26.09.2021
- Dikkat çeken sözler "Başka bir oyuncuya dönüştü"
- Beşiktaş'ta sakatlıklar sürüyor!
- Toroğlu'dan penaltı yorumu! "TFF başkanı olsam..."
- Terim'den VAR tepkisi!
- Hatayspor 1-2 Fenerbahçe Vitor Pereira Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi! / A Spor / Takım Oyunu
- Toroğlu'dan penaltı yorumu! "TFF başkanı olsam..."
- Erman Toroğlu: "Fenerbahçe Çok Akıllı Çok Doğru Oynadı, Bileğinin Hakkıyla Kazandı!" / A Spor
- "Fatih Terim tribün ve sosyal medyadan etkileniyor"
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...