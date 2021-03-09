Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Üründül'den Mesut Özil yorumu! "Oynadığı zaman...

Son dakika spor haberleri: Usta yorumcu Mesut Özil, Futbol A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Üründül, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili "Mesut Özil oynadığı zaman takımın fizik gücü düşüyor ve Pelkas sol kanatta oynamak zorunda kalıyor." dedi. (Fb spor haberi)

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