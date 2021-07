Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda düzenlediği kampta kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili "Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Geldiği için çok mutluyuz. Takımın önde basmasını, hücum yapmasını istiyor. Biz de bunu seviyoruz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Bunun için hücum etmemiz lazım. Antrenmanlarda her şey belli oluyor. Pereira, akıllı bir hoca. Herkese yardımcı oluyor." yorumunu yaptı. (FB spor haberi)

ABONE OL