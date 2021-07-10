Fenerbahçe'de Nabil Dirar antrenmana çıkmadı! "Takımdan ayrılması bekleniyor"

Fenerbahçe 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası kampında sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Nabil Dirar sakatlığı sebebiyle tedavisi devam ediyor ve sahaya çıkmıyor. Takımdan ayrılmasını beklediğimiz bir oyuncu. Altay'ın da ufak bir sakatlığı var ve riske edilmiyor." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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