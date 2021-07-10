10 Temmuz 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'de Nabil Dirar antrenmana çıkmadı! "Takımdan ayrılması bekleniyor"
Fenerbahçe 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası kampında sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Nabil Dirar sakatlığı sebebiyle tedavisi devam ediyor ve sahaya çıkmıyor. Takımdan ayrılmasını beklediğimiz bir oyuncu. Altay'ın da ufak bir sakatlığı var ve riske edilmiyor." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
10.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Marcao'dan PSV maçı yorumu
- Marcao'dan PSV maçı yorumu
- Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
- F.Bahçe'de o isim antrenmana çıkmadı!
- Galatasaray'ın Kadrosu PSV Maçına Yeterli Mi? Levent Tüzemen Değerlendirdi! / A Spor / Spor Ajansı
- Vitor Pereira isyan etti! "Bu nasıl bir kadro..."
- Mehmet Yılmaz: "Şenol Güneş Sorumluluğu Zaten Üzerine Alıyor" / Son Sayfa / 09.07.2021
- GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor
- İşte Fenerbahçe'nin yeni formaları!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası