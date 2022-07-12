SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Joshua King transferini resmen açıkladı!
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler Jorge Jesus'un talimatı doğrultusunda forvet transferine yoğunlaşmıştı. Kanarya, Norveçli forvet Joshua King transferini resmen açıkladı. İşte o açıklama...
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