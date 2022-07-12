Fenerbahçe haberleri: Transferde Sörloth bombası! Canlı yayında açıkladı
Fenerbahçe'de Joshua King'in ardından forvete transfere takviye yapılacak mı? Detayları A Spor yorumcusu Volkan Demir aktardı. Demir, "Fenerbahçe santrfora bir oyuncu daha katacak. Ancak bu isim Sörloth olmayacak bu transfer yüzde 99 kapandı." dedi.
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