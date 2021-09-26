Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye Chelsea benzetmesi "Mesut Özil'in sorgulanmaması gerekir"

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor deplasmanına liderlik için çıkacak olan Fenerbahçe'de sistem tartışmaları devam ediyor. A Spor canlı yayınına katılan Teknik direktör Turgay Altay "5 santrafor alındı ama hala Valencia'nın santrafor oynamasını bekliyoruz. Mesut'un sorgulanmaması gerekiyor." dedi. Altay ayrıca Fenerbahçe'ye Chelsea benzetmesi yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( FB spor haberi)

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