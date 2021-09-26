Son dakika spor haberi | "Fenerbahçe ile Galatasaray'ın genel problemi..."

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 puan toplayan Fenerbahçe ve 8 puan toplayan Galatasaray'ı oynanan oyun üzerinden eleştiren Mehmet Özcan "Fenerbahçe ile Galatasaray son 3 sezonda 40'tan fazla transfer yaptı. İki takım ne oynuyor diye düşünsek aklımıza gelmez. Gol atmak için vaat etmiyorsun, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genel problem bu." dedi. | Son dakika spor haberi

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