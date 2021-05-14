14 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: "Emre Belözoğlu Kayserispor maçından sonra istifa edecek"
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin yola Belözoğlu ile mi devam edeceği yoksa yeni bir teknik direktör mü getireceği merak konusu olurken, A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Domaç, "Emre Belözoğlu, Kayserispor maçından sonra istifa edecek. Yönetim sonrasında kendisiyle devam edip etmeyeceğine karar verecek." dedi. (Fb spor haberi)
14.05.2021
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