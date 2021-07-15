Flaş Pereira yorumu! "Bırak Fenerbahçe taraftarını Volkan'ı bile tatmin etmedi"

A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, "Pereira, bırak Fenerbahçe taraftarını, Volkan'ı bile tatmin etmedi." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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