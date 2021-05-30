Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dikkat çeken Gustavo yorumu! "İyi futbolcu ama..."

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aslan, sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo ile ilgili "İyi futbolcu ama rakip sahada iş yapan bir futbolcu değil." yorumunu yaptı. (FB spor haberi)

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