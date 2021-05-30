30 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kalacak mı?
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda mutlak hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz aktardı. Korkmaz, "Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile devam etmek büyük riskler barındırıyor." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)
30.05.2021
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