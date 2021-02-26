26 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zeki Uzundurukan: Boupendza Fenerbahçe'de!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'Spor Gündemi' programında yılın transfer bombasını açıkladı. Uzundurukan, "Boupendza gelecek sonundan itibaren Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertliler 8.5 milyon euro teklif verdi." dedi. (FB spor haberleri)
26.02.2021
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