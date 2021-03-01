Son dakika Fenerbahçe haberleri: Canlı yayında bomba iddia! Boupendza ve Alex de Souza...

Son dakika spor haberi: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, sarı-lacivertlilerin Hatayspor forması giyen Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile anlaşma sağladığını söylerken, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın antrenör olarak Türkiye'ye geleceğini belirtti.

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