Son dakika Fenerbahçe haberi: Hıncal Uluç'tan Vitor Pereira yorumu! "Devrim yaptı"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile ilgili de konuşan Uluç, Portekizli çalıştırıcı hakkında "Vitor Pereira büyük baskı altında, maç kaybettiği anda ipinin çekileceğini biliyor. Üçlü savunmaya geçerek devrim yaptı." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

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