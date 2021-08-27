Son dakika spor haberi: Olympiakos yöneticisinden Fenerbahçe ve Vitor Pereira sözleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ile D Grubu'nda mücadele edecek olan Olympiakos'ta kulüp yöneticisi Kostas Vernikos, kura çekimi sonrası sarı-lacivertli takımı A Spor'a değerlendirdi. (FB spor haberi)

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