27 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Olympiakos yöneticisinden Fenerbahçe ve Vitor Pereira sözleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ile D Grubu'nda mücadele edecek olan Olympiakos'ta kulüp yöneticisi Kostas Vernikos, kura çekimi sonrası sarı-lacivertli takımı A Spor'a değerlendirdi. (FB spor haberi)
27.08.2021
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