Son dakika Fenerbahçe haberi: Hıncal Uluç'tan 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama! "Dava yıldız davası değil"

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başvuru yaptığı 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında da konuşan Uluç, "Dava yıldız davası değil, dava yaldız davası" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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