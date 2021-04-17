Dimitris Pelkas: Eleştiriler beni motive ediyor

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilerin resmi kıyafet sponsorunun sosyal medya adresinde bir programa katıldı. Adaptasyon sürecinin hızlı olduğunu söyleyen Pelkas, "Eleştiriler beni motive ediyor. Hedefim kendimi geliştirmek ve takıma yardımcı olmak" dedi.

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