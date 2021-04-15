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Arda Okan Kurtulan
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Fenerbahçe'den gençlik aşısı! 5 futbolcu...
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Emre Belözoğlu, 5 genç futbolcuyu A takım antrenmanlarına dahil etti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
15.04.2021
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 5 genç futbolcu A takımın idmanlarına dahil edildi.
İşte o futbolcular:
Arda Okan Kurtulan
Arda Güler
Fatih Yiğit Şanlıtürk
Uğur Kaan Yıldız
Osman Ertuğrul Çetin
DİĞER
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