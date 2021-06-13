13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Flaş teknik direktör sözleri! "Cocu gibi herkesten gizli tutulan bir isim..."
A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, canlı yayında Fenerbahçe'de yaşanan gündemi aktardı. Sarı lacivertlilerin teknik direktör arayışlarını sürdürdüğünü ve Lucien Favre, Zlatko Dalic ve Paulo Sousa'yı gündeminde tuttuğunu ifade eden Kul, "Phillip Cocu dönemi gibi herkesten gizli tutulan bir isim de olabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
13.06.2021
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