11 Haziran 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'den transferde Vedat Muriqi hamlesi! "En net adaylardan biri"

25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktör konusunda ise belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertlilerde seçimden sonra yeni teknik adamın açıklanması beklenirken, A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul transfer gündemine değindi. Kul, "Vedat Muriqi Fenerbahçe için en net adaylardan biri. Ayrıca Steven Caulker için de girişimler var" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
11.06.2021
ABONE OL

DİĞER
F.Bahçe'den Muriqi hamlesi! En net adaylardan biri F.Bahçe'den Muriqi hamlesi! "En net adaylardan biri" 11.06.2021
Canlı yayında duyurdu! Büyük ihtimalle satılacak Canlı yayında duyurdu! "Büyük ihtimalle satılacak" 10.06.2021
Flaş teknik direktör sözleri! O hocalar burada... Flaş teknik direktör sözleri! "O hocalar burada..." 10.06.2021
Muriqi F.Bahçe'ye gelecek mi? İki taraf da istiyor ama... Muriqi F.Bahçe'ye gelecek mi? "İki taraf da istiyor ama..." 09.06.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Flaş Benitez sözleri! F.Bahçe öncelikli değil Flaş Benitez sözleri! "F.Bahçe öncelikli değil" 09.06.2021
Yeni hoca ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler... Yeni hoca ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler... 08.06.2021
F.Bahçe'de Gustavo gidiyor mu? F.Bahçe'de Gustavo gidiyor mu? 07.06.2021
Vedat Muriqi istiyor Lazio bırakmıyor! Vedat Muriqi istiyor Lazio bırakmıyor! 07.06.2021
Transferde bu da oldu! Kerem'i Belözoğlu reddetti Transferde bu da oldu! "Kerem'i Belözoğlu reddetti" 07.06.2021
Bu sözlerle eleştirdi! F.Bahçe geç kalıyor... Bu sözlerle eleştirdi! "F.Bahçe geç kalıyor..." 07.06.2021
Flaş teknik direktör yorumu! Başka çözümü yok Flaş teknik direktör yorumu! "Başka çözümü yok" 07.06.2021
Benitez'i böyle değerlendirdi! Niye gelmesin? Benitez'i böyle değerlendirdi! "Niye gelmesin?" 07.06.2021
F.Bahçe'den ters köşe! Benitez derken... F.Bahçe'den ters köşe! Benitez derken... 06.06.2021
Çok kariyerli bir hoca gelecek "Çok kariyerli bir hoca gelecek" 06.06.2021
F.Bahçe'den maç sonu sert çıkış! Bu işin tadı kaçtı F.Bahçe'den maç sonu sert çıkış! "Bu işin tadı kaçtı" 05.06.2021
F.Bahçe'de hangi isimlerle yollar ayrılacak? İşte son gelişmeler F.Bahçe'de hangi isimlerle yollar ayrılacak? İşte son gelişmeler 05.06.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Bedava dünya yıldızı! Avrupa'nın devinden Fenerbahçe'ye geliyor...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni teknik adam sonrası...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekine Arsenal ve Atletico Madrid'den 2 süper yıldız!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatıyor! 2 yeni kanat...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Liverpool'un yıldızı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör