Fenerbahçe'den transferde Vedat Muriqi hamlesi! "En net adaylardan biri"

25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktör konusunda ise belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertlilerde seçimden sonra yeni teknik adamın açıklanması beklenirken, A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul transfer gündemine değindi. Kul, "Vedat Muriqi Fenerbahçe için en net adaylardan biri. Ayrıca Steven Caulker için de girişimler var" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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