28 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu'dan olay Erol Bulut yorumu! "Takıma hakim olamıyor"
Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili "Takıma hakim olamıyor. Fenerbahçe'de futbolcuların suratına bakın; mutsuzlar." yorumunu yaptı.
28.02.2021
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