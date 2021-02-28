Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu'dan olay Erol Bulut yorumu! "Takıma hakim olamıyor"

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili "Takıma hakim olamıyor. Fenerbahçe'de futbolcuların suratına bakın; mutsuzlar." yorumunu yaptı.

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