Son dakika Fenerbahçe haberi: Çarpıcı Mesut Özil yorumu! "Sağlıklıysa 11'de oynar şartı..."

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili "Sözleşmesinde 'sağlıklıysa ilk 11'de oynar' şartı varmış gibi ne olursa olsun oynatılıyor." yorumunu yaptı.

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