Son dakika: Fenerbahçe Dimitrios Pelkas'a teklif yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, PAOK forması giyen Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas için resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin Bakasetas ya da Pelkas'tan birini takıma katacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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