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Kemal Ademi: Takım arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı İsviçreli golcü Kemal Ademi, İstanbul'a geldi. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Ademi, "Takım arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
04.10.2020
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