Fenerbahçe Dimitris Pelkas transferinde sona geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, PAOK forması giyen Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas için resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla görüşmelerde sona geldiği ve Yunan oyuncunun bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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