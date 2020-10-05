05 Ekim 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe Dimitris Pelkas transferinde sona geldi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, PAOK forması giyen Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas için resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla görüşmelerde sona geldiği ve Yunan oyuncunun bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
05.10.2020
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