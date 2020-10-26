Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinde ikinci yarı açıldı!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında sarı lacivertli ekip 3-1 galip geldi. Trabzonspor Benik Afobe'nin attığı gol ile 1-0 öne gelçti. Ancak Fenerbahçe ikinci yarıda üstünlüğü ele aldı. Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı gol ile eşitliği yakalayan Fenerbahçe, Valencia ve Cisse'nin attığı gollerle galibiyeti yakaladı.

ABONE OL