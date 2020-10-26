26 Ekim 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinde ikinci yarı açıldı!
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında sarı lacivertli ekip 3-1 galip geldi. Trabzonspor Benik Afobe'nin attığı gol ile 1-0 öne gelçti. Ancak Fenerbahçe ikinci yarıda üstünlüğü ele aldı. Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı gol ile eşitliği yakalayan Fenerbahçe, Valencia ve Cisse'nin attığı gollerle galibiyeti yakaladı.
26.10.2020
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