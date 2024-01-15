Sert eleştiri! "Hep aynı şeyi yapıyor"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Bu mücadeleden sonra Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerdi" şeklinde konuştu. Bu konuşmayı A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...
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