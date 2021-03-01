01 Mart 2021, Pazartesi
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Serkan Korkmaz'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu! "Derbinin gizli yıldızı Jose Sosa"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Son oynanan derbi mücadelesinde Jose Sosa maçın gizli yıldızıydı". dedi. (FB spor haberleri)
01.03.2021
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